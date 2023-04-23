"Пожалуйста, уважайте": Зеленский эмоционально обратился к украинцам и напомнил цену спокойствия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Сегодня, 23 апреля, Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении обратился к украинцам. Он напомнил, что победа должна быть общей, и просит уважать, что в других уголках Украины тихо, а не так, как на передовой.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Вечернее обращение Зеленского

"Важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе — повсюду, где сейчас более или менее уже тихо, повсюду, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день: каждый день такой тишины в тыловых областях обретается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях! Пожалуйста, прошу, чтите это. Но всегда помогайте нашим воинам, когда это нужно, всегда поддерживайте государство и оборону так, как это возможно", — заявил Владимир Зеленский.

Также он поблагодарил украинских воинов:

35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского

55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь"

десантники нашей "семьдесят девятки"

80-я бригада ДШВ

54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы

"Спасибо вам, воины! Неизменно храбрые и крепкие! Спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята! Спасибо за стойкость и защиту позиций, а значит, за защиту Украины!" — выразил свою благодарность Президент Украины.

Кроме того, он добавил, что наша победа в этой войне будет общей. Всех, кто ее приближал. Всех, кто воевал и работал ради победы.

Напомним, что 22 апреля Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.