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Буданов анонсировал новые спецоперации ГУР в Крыму

25 марта 2024 09:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Буданов анонсировал новые спецоперации ГУР в Крыму
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники провели несколько операций по уничтожению оккупантов и их военной техники во временно оккупированном Крыму. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов анонсировал новые высадки спецназовцев на полуострове.

Об этом он сказал в интервью в документальном проекте "ГУР. Битва за море".

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Журналистка спросила Буданова, планируются ли новые высадки на оккупированном полуострове.

"Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется назад", — сказал он.

Отметим, что одна из операций в Крыму состоялась 24 августа 2023 года — тогда спецназовцы высадились возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут.

Там произошло сражение с врагом с участием плавательных средств и авиации. В рамках спецоперации было ликвидировано более 30 российских военных и четыре быстроходных катера.

Напомним, Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Ранее в ВМС Украины заявили, что россияне не могут вывести все корабли из базы Черноморского флота в Севастополе. Ведь эта база остается единственной в Черном море, которая может ремонтировать некоторые типы кораблей.

Крым
спецоперация
оккупанты
Кирилл Буданов
война в Украине
ГУР

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