Росія стикається з масовими аферами через виплати за військові контракти — деталі від Буданова

Буданов назвав суму виплат, яку пропонують окупантам за військові контракти
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що у Росії виплати за військові контракти досягли двох мільйонів рублів. Внаслідок цього трапляються масові афери.
Про це Кирило Буданов сказав на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).
Виплати за військові контракти окупантам
Буданов зазначив, що багато росіян приїжджають до Москви з віддалених регіонів країни для підписання контрактів, адже там пропонують більше грошей.
"Одноразові виплати вже дійшли до двох мільйонів рублів. Це величезні кошти для людини з центральної, східної Росії, вибачте, з Тайги, з Тундри. Вони ніколи в житті таких грошей взагалі не бачили", — наголосив очільник ГУР МО.
Він каже, що Росія у 2025 році зіткнеться з економічними проблемами та дефіцитом солдатів.
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