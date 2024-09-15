Росія стикається з масовими аферами через виплати за військові контракти — деталі від Буданова

Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що у Росії виплати за військові контракти досягли двох мільйонів рублів. Внаслідок цього трапляються масові афери.

Про це Кирило Буданов сказав на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

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Буданов зазначив, що багато росіян приїжджають до Москви з віддалених регіонів країни для підписання контрактів, адже там пропонують більше грошей.

"Одноразові виплати вже дійшли до двох мільйонів рублів. Це величезні кошти для людини з центральної, східної Росії, вибачте, з Тайги, з Тундри. Вони ніколи в житті таких грошей взагалі не бачили", — наголосив очільник ГУР МО.

Він каже, що Росія у 2025 році зіткнеться з економічними проблемами та дефіцитом солдатів.