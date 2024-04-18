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Буданов пояснив, як пропаганда Путіна шкодить російським загарбникам

18 квітня 2024 16:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Буданов пояснив, як пропаганда Путіна шкодить російським загарбникам
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав Сполучені Штати надати допомогу Україні. Окрім того, Буданов розповів про плани щодо зниження воєнного потенціалу Росії.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю Девіду Ігнатіусу для The Washington Post у четвер, 18 квітня.

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США мають надати допомогу

Буданов закликав Америку надати Україні допомогу, необхідну для боротьби з державою-агресором Росією.

"Разом ми здобудемо спільну перемогу", ― сказав він.

Окрім того, шеф української розвідки розповів про український план зниження воєнного потенціалу РФ.

"Ми запропонували план, спрямований на зниження російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, як-от військова промисловість, критичні військові цілі, їхні аеродроми, їхні пункти управління", ― пояснив начальник ГУР МОУ.

За його словами, це може вплинути і на рівень підтримки російським населенням розпочатої російською владою війни проти України.

"Коли ви сидите, скажімо, у Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт атакується біля їхнього будинку", ― зазначив Буданов.

Пропаганда Путіна нашкодила йому самому

Керівник ГУР вказав, що Путін та його режим стали жертвами власної пропаганди. На його думку, російські очільники самі переконали власне суспільство,  що вони наймогутніші у світі. Диктатор сам почав цьому вірити, але його армія виявилася не настільки могутня, як він думав.

Також Буданов зауважив, що росіяни демонструють здатність швидко відновлювати свої сили.

"Розпочавши війну, Путін зробив стратегічну помилку. Але росіяни швидко відновлюються, і це факт, який треба пам'ятати. Вони довели це десятки разів. Ми не повинні недооцінювати цю характеристику", ― наголосив генерал.

Також Буданов наголосив, що збройна агресія Росії проти України триватиме, доки при владі в РФ залишається режим Путіна.

Раніше очільник української розвідки підтвердив чутки про спецоперації ГУР проти ПВК "Вагнер" в Африці.

Також Кирило Буданов заявив, що Росія може почати великий наступ в Україні вже у червні цього року. 

війна
розвідка
володимир путін
Україна
Кирило Буданов
ГУР
Росія

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