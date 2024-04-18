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Коли закінчиться війна в Україні — прогноз Буданова

18 квітня 2024 06:29
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Коли закінчиться війна в Україні — прогноз Буданова
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: ГУР МОУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Продовження війни залежить від поточного політичного режиму в Росії. Зміни у Кремлі, вірогідно, не вплинуть на ситуацію, але з’являться нові можливості для України. 

Начальник Головного управління розвідки України МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post припустив, як може закінчитися повномасштабне вторгнення. 

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Україна не стане Північною Кореєю

Буданов заявив, що "не буде проти" можливого розпаду Росії на дрібні частини:"У мріях росіян — окупувати всю Україну, а в наших — влаштувати парад перемоги в Москві. Іншими словами, будь-який результат малоймовірний".

Як довго триватиме війна — частково залежить від збереження поточного політичного режиму в Росії. На думку головного розвідника країни, зміна режиму війну не розв'яже, але  з’являться можливості. 

Відповідаючи на запитання про "корейський сценарій" для можливості переговорів, Буданов відповів запитанням: "Чи хочу я, щоб Україна стала Північною Кореєю?"

Раніше очільник української розвідки підтвердив чутки про спецоперації ГУР проти ПВК "Вагнер" в Африці.

Також Кирило Буданов заявив, що Росія може почати великий наступ в Україні вже у червні цього року. 

війна
прогнози
Кирило Буданов
ГУР

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