Коли закінчиться війна в Україні — прогноз Буданова

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: ГУР МОУ

Продовження війни залежить від поточного політичного режиму в Росії. Зміни у Кремлі, вірогідно, не вплинуть на ситуацію, але з’являться нові можливості для України.

Начальник Головного управління розвідки України МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post припустив, як може закінчитися повномасштабне вторгнення.

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Буданов заявив, що "не буде проти" можливого розпаду Росії на дрібні частини:"У мріях росіян — окупувати всю Україну, а в наших — влаштувати парад перемоги в Москві. Іншими словами, будь-який результат малоймовірний".

Як довго триватиме війна — частково залежить від збереження поточного політичного режиму в Росії. На думку головного розвідника країни, зміна режиму війну не розв'яже, але з’являться можливості.

Відповідаючи на запитання про "корейський сценарій" для можливості переговорів, Буданов відповів запитанням: "Чи хочу я, щоб Україна стала Північною Кореєю?"

Раніше очільник української розвідки підтвердив чутки про спецоперації ГУР проти ПВК "Вагнер" в Африці.

Також Кирило Буданов заявив, що Росія може почати великий наступ в Україні вже у червні цього року.