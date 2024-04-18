Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Буданов объяснил, как пропаганда Путина вредит российским захватчикам arrow

Буданов объяснил, как пропаганда Путина вредит российским захватчикам

18 апреля 2024 16:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Буданов объяснил, как пропаганда Путина вредит российским захватчикам
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: АрмияИнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал Соединенные Штаты предоставить помощь Украине. Кроме того, Буданов рассказал о планах по снижению военного потенциала России.

Об этом Буданов рассказал в интервью Дэвиду Игнатиусу для The Washington Post в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

США должны оказать помощь

Буданов призвал Америку предоставить Украине помощь, необходимую для борьбы с государством-агрессором Россией.

"Вместе мы одержим общую победу", — сказал он.

Кроме того, шеф украинской разведки рассказал об украинском плане снижения военного потенциала РФ.

"Мы предложили план, направленный на снижение российского потенциала. Он охватывает много аспектов, таких как военная промышленность, критические военные цели, их аэродромы, их пункты управления" , ― объяснил начальник ГУР МОУ.

По его словам, это может повлиять и на уровень поддержки российским населением начавшейся российскими властями войны против Украины.

"Когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге, и видите войну только по телевизору, вы всегда будете поддерживать. Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект атакуется у их дома", — отметил Буданов.

Пропаганда Путина навредила ему самому

Руководитель ГУР указал, что Путин и его режим стали жертвами пропаганды. По его мнению, российские руководители сами убедили собственное общество,   что они самые могущественные в мире. Диктатор   сам начал этому верить, но его армия оказалась не столь могущественна, как он думал.

Также Буданов заметил, что россияне демонстрируют способность быстро восстанавливать свои силы.

"Начав войну, Путин совершил стратегическую ошибку. Но россияне быстро восстанавливаются, и это факт, который нужно помнить. Они доказали это десятки раз. Мы не должны недооценивать эту характеристику", — подчеркнул генерал.

Также Буданов подчеркнул, что вооруженная агрессия России против Украины будет продолжаться, пока у власти в РФ остается режим Путина.

Ранее глава украинской разведки подтвердил слухи о спецоперациях ГУР против ППК "Вагнер" в Африке.

Также Кирилл Буданов заявил, что Россия может начать большое наступление на Украине уже в июне этого года.

война
разведка
владимир путин
Украина
Кирилл Буданов
ГУР
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость