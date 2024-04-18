Буданов объяснил, как пропаганда Путина вредит российским захватчикам

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: АрмияИнформ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал Соединенные Штаты предоставить помощь Украине. Кроме того, Буданов рассказал о планах по снижению военного потенциала России.

Об этом Буданов рассказал в интервью Дэвиду Игнатиусу для The Washington Post в четверг, 18 апреля.

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США должны оказать помощь

Буданов призвал Америку предоставить Украине помощь, необходимую для борьбы с государством-агрессором Россией.

"Вместе мы одержим общую победу", — сказал он.

Кроме того, шеф украинской разведки рассказал об украинском плане снижения военного потенциала РФ.

"Мы предложили план, направленный на снижение российского потенциала. Он охватывает много аспектов, таких как военная промышленность, критические военные цели, их аэродромы, их пункты управления" , ― объяснил начальник ГУР МОУ.

По его словам, это может повлиять и на уровень поддержки российским населением начавшейся российскими властями войны против Украины.

"Когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге, и видите войну только по телевизору, вы всегда будете поддерживать. Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект атакуется у их дома", — отметил Буданов.

Пропаганда Путина навредила ему самому

Руководитель ГУР указал, что Путин и его режим стали жертвами пропаганды. По его мнению, российские руководители сами убедили собственное общество, что они самые могущественные в мире. Диктатор сам начал этому верить, но его армия оказалась не столь могущественна, как он думал.

Также Буданов заметил, что россияне демонстрируют способность быстро восстанавливать свои силы.

"Начав войну, Путин совершил стратегическую ошибку. Но россияне быстро восстанавливаются, и это факт, который нужно помнить. Они доказали это десятки раз. Мы не должны недооценивать эту характеристику", — подчеркнул генерал.

Также Буданов подчеркнул, что вооруженная агрессия России против Украины будет продолжаться, пока у власти в РФ остается режим Путина.

Ранее глава украинской разведки подтвердил слухи о спецоперациях ГУР против ППК "Вагнер" в Африке.

Также Кирилл Буданов заявил, что Россия может начать большое наступление на Украине уже в июне этого года.