Буданов розповів, коли почнеться великий наступ Росії в Україні

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна, Віталій Носач

Росія може почати великий наступ в Україні вже у червні цього року і спробує окупувати весь Донбас. Прогнозує начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

Про це він заявив 17 квітня в інтерв'ю виданню Washington Post.

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Боротися із загарбницькою армією, на думку Буданова, ЗСУ допоможуть російські добровольці, які підтримують Україну і діють всередині РФ, а також нові атаки безпілотників.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... Критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", — уточнив очільник ГУР.

Кирило Буданов вважає, що після наступу Кремль зосередиться на виборах у США, які пройдуть у листопаді цього року.

"До інавгурації вашого (американського, — ред.) президента вони намагатимуться отримати якомога більше територій Донецька та Луганська", — прогнозує Буданов. Оскільки Путін сподівається, що на виборах переможе Дональд Трамп, який ратифікує їхні "досягнення".

Нагадаємо, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов у коментарі Новини.LIVE заявив, що росіяни не будуть активізуватися наприкінці травня, вони уже активізувалися на усіх напрямках театру воєнних дій.

Раніше Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті з військовим керівництвом. Зокрема, він провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.