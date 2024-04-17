Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Буданов розповів, коли Росія хоче розгорнути великий наступ в Україні arrow

Буданов розповів, коли Росія хоче розгорнути великий наступ в Україні

17 квітня 2024 23:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Буданов розповів, коли почнеться великий наступ Росії в Україні
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна, Віталій Носач
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Росія може почати великий наступ в Україні вже у червні цього року і спробує окупувати весь Донбас. Прогнозує начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

Про це він заявив 17 квітня в інтерв'ю виданню Washington Post.

Читайте також:

Як ЗСУ готуються до наступу Росії

Боротися із загарбницькою армією, на думку Буданова, ЗСУ допоможуть російські добровольці, які підтримують Україну і діють всередині РФ, а також нові атаки безпілотників. 

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... Критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", — уточнив очільник ГУР.

Кирило Буданов вважає, що після наступу Кремль зосередиться на виборах у США, які пройдуть у листопаді цього року. 

"До інавгурації вашого (американського, — ред.) президента вони намагатимуться отримати якомога більше територій Донецька та Луганська", — прогнозує Буданов. Оскільки Путін сподівається, що на виборах переможе Дональд Трамп, який ратифікує їхні "досягнення".

Нагадаємо, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов у коментарі Новини.LIVE заявив, що росіяни не будуть активізуватися наприкінці травня, вони уже активізувалися на усіх напрямках театру воєнних дій.

Раніше Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті з військовим керівництвом. Зокрема, він провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

війна
розвідка
російські війська
ЗСУ
контрнаступ ЗСУ
Кирило Буданов
ГУР
наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість