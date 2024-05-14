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Буданов повідомив про майже критичну ситуацію на Харківщині й назвав мету РФ

14 травня 2024 12:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Буданов повідомив про майже критичну ситуацію на Харківщині й назвав мету РФ
Кирило Буданов. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі ситуація у Харківській області наближається ледь не до критичної. Крім того, вважає він, російські військові можуть розпочати наступ у Сумській області. 

Про це український розвідник сказав і коментарі для The New York Times. 

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"Ситуація на межі. З кожною годиною вона наближається до критичної", — сказав Буданов, коментуючи ситуацію на Харківщині. 

Видання з посиланням на генерала пише, що "військові перспективи країни тьмяніють". До того ж українські бійці стикаються з критичною нестачею зброї, особливо це стосується артилерійських боєприпасів.

Буданов вважає, що російські наступальні дії на північному сході спрямовані на те, щоб  розтягнути резерви українських солдатів по лінії фронту, чисельність яких і так невелика. Мета окупантів, за його словами, посіяти паніку в регіоні.

Зрештою, оцінюючи ситуацію, керівник ГУР вважає, що Сили оборони зможуть стабілізувати фронт протягом наступних декількох днів. Водночас не виключає, що Росія розпочне новий наступ у Сумській області.

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні". Зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

Тим часом у Сумській області почали евакуювати мешканців ще двох міст. Йдеться про Білопілля та Ворожбу.

війна
ЗСУ
Україна
військові
Кирило Буданов
війна в Україні
ГУР

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