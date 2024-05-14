Буданов повідомив про майже критичну ситуацію на Харківщині й назвав мету РФ

Кирило Буданов. Фото: РБК

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі ситуація у Харківській області наближається ледь не до критичної. Крім того, вважає він, російські військові можуть розпочати наступ у Сумській області.

Про це український розвідник сказав і коментарі для The New York Times.

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"Ситуація на межі. З кожною годиною вона наближається до критичної", — сказав Буданов, коментуючи ситуацію на Харківщині.

Видання з посиланням на генерала пише, що "військові перспективи країни тьмяніють". До того ж українські бійці стикаються з критичною нестачею зброї, особливо це стосується артилерійських боєприпасів.

Буданов вважає, що російські наступальні дії на північному сході спрямовані на те, щоб розтягнути резерви українських солдатів по лінії фронту, чисельність яких і так невелика. Мета окупантів, за його словами, посіяти паніку в регіоні.

Зрештою, оцінюючи ситуацію, керівник ГУР вважає, що Сили оборони зможуть стабілізувати фронт протягом наступних декількох днів. Водночас не виключає, що Росія розпочне новий наступ у Сумській області.

Нагадаємо, 10 травня війська Росії розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти захопили декілька сіл у "сірій зоні". Зараз ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

Тим часом у Сумській області почали евакуювати мешканців ще двох міст. Йдеться про Білопілля та Ворожбу.