Буданов сообщил о почти критической ситуации в Харьковской области и назвал цель РФ

Кирилл Буданов. Фото: РБК

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области приближается чуть ли не к критической. Кроме того, полагает он, российские военные могут начать наступление в Сумской области.

Об этом украинский разведчик сказал и комментарии The New York Times.

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"Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", — сказал Буданов, комментируя ситуацию в Харьковской области.

Издание со ссылкой на генерала пишет, что "военные перспективы страны тускнеют". К тому же украинские бойцы сталкиваются с критической нехваткой оружия, особенно это касается артиллерийских боеприпасов.

Буданов считает, что российские наступательные действия на северо-востоке направлены на то, чтобы растянуть резервы украинских солдат по линии фронта, численность которых и так невелика. Цель оккупантов, по его словам, посеять панику в регионе.

Наконец, оценивая ситуацию, руководитель ГУР считает, что Силы обороны смогут стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. В то же время не исключает, что Россия начнет новое наступление в Сумской области.

Напомним, 10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты захватили несколько сел в "серой зоне". Сейчас ведутся бои за пограничный город Волчанск.

Между тем в Сумской области начали эвакуировать жителей еще двух городов. Речь идет о Белополье и Ворожбе.