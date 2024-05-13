На Сумщині у двох населених пунктах оголосили евакуацію

Евакуація людей. Фото ілюстративне: Evgeniy Maloletka/AP

У Сумській області почали евакуюювати мешканців ще двох міст. Йдеться про Білопілля та Ворожбу.

Про це в понеділок, 13 травня, повідомили в Сумській ОВА.

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Скриншот повідомлення Сумської ОВА

Що відомо про евакуацію на Сумщині

Розпорядження про евакуацію з Білопілля та Ворожби підписав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Ми маємо захищати своє населення. Це наша основна задача, яку мені поставив Президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів", — зазначив очільник ОВА під час апаратної наради.

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Жителі Білопілля та Ворожби, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Особливо це стосується сімей із дітьми. Евакуйоване населення розмістять у місцях компактного проживання на території області.

Також в області з липня 2023 року триває евакуація населення з прикордонних громад у межах п'ятикілометрової зони від кордону з РФ. Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах чотирьох районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.

"З січня по квітень цього року на території Сумщини від ворожих обстрілів та авіаційних ударів загинуло 40 жителів, поранено – 110, зокрема 13 дітей. За минулий тиждень загинуло троє людей, поранено семеро, з них троє дітей. Бережіть своє життя і здоров’я — завчасно евакуюйтесь у безпечні місця", — йдеться в повідомленні ОВА.

Нагадаємо, у неділю, 12 травня, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумської області. Унаслідок цієї атаки 70-річний чоловік загинув, а його 41-річний брат і 19-річний син отримали поранення.

Раніше в Генштабі попереджали про те, що росіяни нарощують військову присутність поблизу кордону із Сумською областю та мінують прикордонні території.