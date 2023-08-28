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Буданов розповів, де РФ ховає кораблі Чорноморського флоту

28 серпня 2023 20:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Буданов розповів, де РФ ховає кораблі Чорноморського флоту
Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Чорноморський флот Росії ховається на південно-східній стороні Криму. При цьому після виходу в море вони здійснюють ракетні постріли.

Про це повідомив голова Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Крим. Реалії".

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"На цій території вони й перебувають. Після виходу на море вони здійснюють ракетні постріли, потім, наближаючись до узбережжя, зупиняються в Севастопольській бухті для перезаряджання та дозаправлення, після чого знову видаляються", — поділився Буданов.

Буданов також зазначив, що російські військові кораблі фактично обмежені у русі.

"Вони пішли з північної та західної областей Чорного моря. Зараз їхнє головне місцеза південно-східним краєм Криму", — додав він.

Також повідомляється, що представник ВМС України Дмитро Плетенчук раніше стверджував, що після атак у серпні російські кораблі прагнуть залишатися ближчими до свого узбережжя.

Крім того, за даними Military Media Center, російська армія посилює оборону Чорноморського флоту від морських дронів. Повідомляється, що у Криму російські сили зміцнюють захисні позиції та активізують дії проти саботажників.

Нагадаємо, що українські морські дрони скували дії російського Чорноморського флоту у Чорному морі. Але говорити про те, що він під нашим постійним вогневим контролем, рано.

Також ми повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресорка не має достатньо можливостей, щоб їх відновити.

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