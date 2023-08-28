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Буданов рассказал, где РФ прячет корабли Черноморского флота

28 августа 2023 20:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Буданов рассказал, где РФ прячет корабли Черноморского флота
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Черноморский флот России укрывается на юго-восточной стороне Крыма. При этом после выхода в море они осуществляют ракетные выстрелы.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Крым. Реалии".

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"На этой территории они и находятся. После выхода в море они осуществляют ракетные выстрелы, затем, приближаясь к побережью, останавливаются в Севастопольской бухте для перезарядки и дозаправки, после чего снова удаляются", — поделился информацией Буданов.

Буданов также отметил, что российские военные корабли фактически ограничены в движении. 

"Они ушли из северной и западной областей Черного моря. Сейчас их главное местоположение за юго-восточным краем Крыма", — добавил он.

Также сообщается, что представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук ранее утверждал, что после атак в августе российские корабли стремятся оставаться ближе к своему побережью.

Кроме того, по данным Military Media Center, российская армия усиливает оборону Черноморского флота от морских дронов. Сообщается, что в Крыму российские силы укрепляют защитные позиции и активизируют действия против саботажников.

Напомним, что украинские морские дроны сковали действия российского Черноморского флота в Черном море. Но говорить о том, что он находится под нашим постоянным огневым контролем, рано.

Также мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять крупных десантных кораблей РФ, которые находились в Черноморском флоте. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

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