Буданов розповів, як пережив свою "загибель", про яку заявляли росіяни
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вперше розповів, як пережив свою "загибель", про яку постійно говорили росіяни. За його словами, у діях громадян РФ не можна знайти логіку.
Відео з коментарем Кирила Буданова поширилося у Telegram-каналах.
Реакція Буданова на свою "смерть"
Журналістка "Суспільного" запитала у начальника ГУР МОУ, як він пережив свою "загибель". Інформацію про смерть Буданова поширювали росіяни у соцмережах.
"Нормально", — з посмішкою на обличчі відповів Буданов.
В нього запитали, чому росіяни поширюють фейкову інформацію.
"Ну, де можна знайти логіку. Немає логіки у діяннях алкоголіка. Є такий вислів", — додав Буданов.
Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти почали поширювати інформацію нібито про загибель начальника ГУР МО України Кирила Буданова. В українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ.
Також ми писали, що генерал-майор і голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов з іронією відповів на фейки, що розповсюджуються російськими ЗМІ про його передбачувану "смерть/поранення/кому". При цьому Буданов сказав, що в Україні створюється "спецзагін безсмертних".