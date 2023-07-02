Буданов розповів, як пережив свою "загибель", про яку заявляли росіяни

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вперше розповів, як пережив свою "загибель", про яку постійно говорили росіяни. За його словами, у діях громадян РФ не можна знайти логіку.

Відео з коментарем Кирила Буданова поширилося у Telegram-каналах.

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Журналістка "Суспільного" запитала у начальника ГУР МОУ, як він пережив свою "загибель". Інформацію про смерть Буданова поширювали росіяни у соцмережах.

"Нормально", — з посмішкою на обличчі відповів Буданов.

В нього запитали, чому росіяни поширюють фейкову інформацію.

"Ну, де можна знайти логіку. Немає логіки у діяннях алкоголіка. Є такий вислів", — додав Буданов.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти почали поширювати інформацію нібито про загибель начальника ГУР МО України Кирила Буданова. В українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ.

Також ми писали, що генерал-майор і голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов з іронією відповів на фейки, що розповсюджуються російськими ЗМІ про його передбачувану "смерть/поранення/кому". При цьому Буданов сказав, що в Україні створюється "спецзагін безсмертних".