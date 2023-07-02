Буданов рассказал, как пережил свою "гибель", о которой заявляли россияне

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые рассказал, как пережил свою "гибель", о которой постоянно говорили россияне. По его словам, в действиях граждан РФ нельзя найти логику.

Видео с комментарием Кирилла Буданова распространилось в Telegram каналах.

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Журналистка "Суспільного" спросила у начальника ГУР МОУ, как он пережил свою "гибель". Информацию о смерти Буданова распространяли россияне в соцсетях.

"Нормально", — с улыбкой на лице ответил Буданов.

У него спросили, почему россияне распространяют фейковую информацию.

"Ну, где можно найти логику. Нет логики в действиях алкоголика. Есть такое выражение", — добавил Буданов.

Напомним, недавно российские пропагандисты начали распространять информацию якобы о гибели начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. В украинской разведке уже отреагировали на очередной фейк РФ.

Также мы писали, что генерал-майор и глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с иронией ответил на фейки, распространяемые российскими СМИ о его предполагаемой "смерти/ранении/коме". При этом Буданов сказал, что в Украине создается "спецотряд бессмертных".