Буданов рассказал, как пережил свою "гибель", о которой заявляли россияне
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые рассказал, как пережил свою "гибель", о которой постоянно говорили россияне. По его словам, в действиях граждан РФ нельзя найти логику.
Видео с комментарием Кирилла Буданова распространилось в Telegram каналах.
Реакция Буданова на свою "смерть"
Журналистка "Суспільного" спросила у начальника ГУР МОУ, как он пережил свою "гибель". Информацию о смерти Буданова распространяли россияне в соцсетях.
"Нормально", — с улыбкой на лице ответил Буданов.
У него спросили, почему россияне распространяют фейковую информацию.
"Ну, где можно найти логику. Нет логики в действиях алкоголика. Есть такое выражение", — добавил Буданов.
Напомним, недавно российские пропагандисты начали распространять информацию якобы о гибели начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. В украинской разведке уже отреагировали на очередной фейк РФ.
Также мы писали, что генерал-майор и глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с иронией ответил на фейки, распространяемые российскими СМИ о его предполагаемой "смерти/ранении/коме". При этом Буданов сказал, что в Украине создается "спецотряд бессмертных".