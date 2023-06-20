Буданов висміяв фейки росіян про його смерть

Глава української розвідки Кирило Буданов. Фото: google

Генерал-майор і голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов з іронією відповів на фейки, що розповсюджуються російськими ЗМІ про його передбачувану "смерть/поранення/кома". При цьому Буданов сказав, що в Україні створюється "спецзагін безсмертних".

Про це повідомляє ГУР.

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Буданов, в інтерв'ю Kyiv Post намалював карикатурний образ нового "спецзагону безсмертних командувачів" в Україні. До його складу увійшли такі історичні особи як Валерій Залужний, Степан Бандера, Симон Петлюра та Іван Мазепа.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", — сказав Буданов.

Генерал-майор зауважив, що цей уявний спецзагін безсмертних забезпечує гарантію створення нервового та істеричного робочого клімату для росіян та їхніх інформаційних працівників.

Повідомлення ГУР. Фото: скріншот

Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти вигадали черговий фейк. Вони заявили, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов перебуває у комі після обстрілу. У Німеччині вже спростували цю інформацію.

Також ми писали, що в українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ. Глава розвідки Кирило Буданов радіє новим фейкам про себе і навіть підіймають йому настрій.