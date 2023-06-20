Буданов висміяв фейки росіян про його смерть
Генерал-майор і голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов з іронією відповів на фейки, що розповсюджуються російськими ЗМІ про його передбачувану "смерть/поранення/кома". При цьому Буданов сказав, що в Україні створюється "спецзагін безсмертних".
Про це повідомляє ГУР.
Що сказав Буданов про свою "смерть"
Буданов, в інтерв'ю Kyiv Post намалював карикатурний образ нового "спецзагону безсмертних командувачів" в Україні. До його складу увійшли такі історичні особи як Валерій Залужний, Степан Бандера, Симон Петлюра та Іван Мазепа.
"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", — сказав Буданов.
Генерал-майор зауважив, що цей уявний спецзагін безсмертних забезпечує гарантію створення нервового та істеричного робочого клімату для росіян та їхніх інформаційних працівників.
Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти вигадали черговий фейк. Вони заявили, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов перебуває у комі після обстрілу. У Німеччині вже спростували цю інформацію.
Також ми писали, що в українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ. Глава розвідки Кирило Буданов радіє новим фейкам про себе і навіть підіймають йому настрій.