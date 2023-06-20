Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Буданов висміяв фейки росіян про його смерть arrow

Буданов висміяв фейки росіян про його смерть

20 червня 2023 11:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Буданов висміяв фейки росіян про його смерть
Глава української розвідки Кирило Буданов. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генерал-майор і голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов з іронією відповів на фейки, що розповсюджуються російськими ЗМІ про його передбачувану "смерть/поранення/кома". При цьому Буданов сказав, що в Україні створюється "спецзагін безсмертних".

Про це повідомляє ГУР.

Читайте також:

Що сказав Буданов про свою "смерть"

Буданов, в інтерв'ю Kyiv Post намалював карикатурний образ нового "спецзагону безсмертних командувачів" в Україні. До його складу увійшли такі історичні особи як Валерій Залужний, Степан Бандера, Симон Петлюра та Іван Мазепа. 

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", — сказав Буданов.

Генерал-майор зауважив, що цей уявний спецзагін безсмертних забезпечує гарантію створення нервового та істеричного робочого клімату для росіян та їхніх інформаційних працівників.

ГУР
Повідомлення ГУР. Фото: скріншот

Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти вигадали черговий фейк. Вони заявили, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов перебуває у комі після обстрілу. У Німеччині вже спростували цю інформацію.

Також ми писали, що в українській розвідці вже відреагували на черговий фейк РФ. Глава розвідки Кирило Буданов радіє новим фейкам про себе і навіть підіймають йому настрій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB