Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм

Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що Україні потрібна штурмова авіація. За його словами, вона ще до країни не прийшла. До того ж Буданов вважає, що Китай не передає зброю для рф.

Про це він сказав в інтерв'ю Голос Америки.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони наголосив, що Україні потрібна штурмова авіація, а не винищувачі F-16.

"На мою думку, нам потрібна штурмова авіація. F16 і тому подібні платформи вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А10, Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі", — сказав Буданов.

Журналісти зауважили, що зараз багато розмов про можливу передачу зброї для рф Китаєм. Буданов вважає, що цього немає.

"Я не поділяю таку думку. Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь росії... Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, Буданов говорив, що через нестачу боєприпасів, зокрема, 152-міліметрових снарядів, російські окупаційні війська два місяці діють в режимі жорсткої економії. Це показали події під Бахмутом і Вугледаром.

Також ми писали, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна повинна системно ослаблювати росію. Для чого їй необхідно активно інтегруватись до євроатлантичних і європейських структур.