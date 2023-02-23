Буданов пояснив, що означає для України конфлікт Пригожина з міноборони рф

Конфлікт між Пригожиним і Шойгу наближає українську перемогу

Бійці ПВК "Вагнер" є найуспішнішою частиною російської армії в Україні. Саме тому конфлікт між власником цієї військової сили і керівництвом міноборони рф працює на користь України.

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю "Українській правді".

Успіхи ПВК "Вагнер"

За словами Буданова, "вагнерівці" є чи не єдиною боєздатною частиною окупаційних сил.

Навіть попри те, що в складі цього угруповання воюють зеки, ними керують фахові колишні військові.

"Незважаючи на втрати, вони метр за метром потрошку просуваються вперед. І вони насправді єдині, кому це вдається", — наголосив очільник ГУР.

Сварка між Пригожиним і МО

Саме тому, зазначив Кирило Буданов, суперечки між власником "Вагнера" Пригожиним і керівництвом міністерства оборони росії Україні на користь.

"Чим більше буде сварок і серйозних конфліктів у них всередині системи, тим швидше прийде наша перемога", — пояснив головний український розвідник.

Нагадаємо, кілька днів тому Пригожин звинуватив міністра оборони рф Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова у спробі знищити його компанію і назвав це зрадою батьківщині. За його словами, Шойгу та Герасимов заборонили передавати боєприпаси та надавати підтримку "вагнерівцям", внаслідок чого керівництво угруповання змушене звертатися до інших підрозділів для отримання необхідного обладнання та зброї.

Додамо, Буданов раніше зазначав, що російська армія уже почала другий великий наступ, але він настільки погано підготовлений, що багато його взагалі не помічає.

Фото: "Українська правда"