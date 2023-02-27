Буданов рассказал о штурмовой авиации для Украины и возможной передаче оружия для рф Китаем
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что Украине нужна штурмовая авиация. По его словам, она еще в страну не пришла. К тому же Буданов считает, что Китай не передает оружие для рф.
Об этом он сказал в интервью Голос Америки.
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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны подчеркнул, что Украине нужна штурмовая авиация, а не истребители F-16.
"По моему мнению, нам нужна штурмовая авиация. F16 и тому подобные платформы они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация, в США это, прежде всего, самолеты А10, Thunderbolt II. Так же это армейская авиация, но это ударные вертолеты типа AН64 и так далее. Это воздушные платформы, предназначенные для нанесения ударов по земле", — сказал Буданов.
Журналисты отметили, что сейчас много разговоров о возможной передаче оружия для россии по Китаю. Буданов считает, что этого нет.
"Я не разделяю такое мнение. На сегодняшний день не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений россии... Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", — отметил Буданов.
Напомним, Буданов говорил, что из-за нехватки боеприпасов, в частности, 152-миллиметровых снарядов, российские оккупационные войска два месяца действуют в режиме жесткой экономии. Это показали события под Бахмутом и Угледаром.
Также мы писали, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина должна системно ослаблять россию. Для чего ей необходимо активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.