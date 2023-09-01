Буданов розповів про замахи РФ на Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Росія неодноразово готувала операції для "усунення" українського Президента Володимира Зеленського. Проте в Кремля нічого не вийшло.

Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Читайте також:

Замахи РФ на Зеленського

Буданов зазначив, що Володимир Зеленський бажана "ціль" для росіян.

"Кілька разів росіян готували певні операції для ліквідації Зеленського. Вони серйозно це готували, ретельно планували, підготовчі заходи проводили, але зрештою українські служби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося", — наголосив голова ГУР.

Нагадаємо, Кирило Буданов також заявив, що після поразки у війні Росія захоче напасти повторно. Це може трапитися через десять років, за це час Україна має підготуватися.

Також він наголосив, що Україна обов'язково поверне Крим і для цього вже все готується.