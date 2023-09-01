Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Буданов рассказал о покушениях РФ на Зеленского arrow

Буданов рассказал о покушениях РФ на Зеленского

1 сентября 2023 13:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Буданов рассказал о покушениях РФ на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия неоднократно готовила операции по "устранению" украинского Президента Владимира Зеленского. Однако у Кремля ничего не вышло.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.

Читайте также:

Покушения РФ на Зеленского

Буданов отметил, что Владимир Зеленский желательна "цель" для россиян.

"Несколько раз россиян готовили определенные операции по ликвидации Зеленского. Они серьезно это готовили, тщательно планировали, подготовительные мероприятия проводили, но в конце концов украинские службы работают достаточно эффективно, поскольку этого не произошло", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, Кирилл Буданов также заявил, что после поражения в войне, Россия захочет напасть повторно. Это может случиться десять лет спустя, за это время Украина должна подготовиться.

Также он подчеркнул, что Украина обязательно вернет Крым и к этому уже все готовится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз