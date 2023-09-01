Буданов рассказал о покушениях РФ на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Россия неоднократно готовила операции по "устранению" украинского Президента Владимира Зеленского. Однако у Кремля ничего не вышло.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.

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Буданов отметил, что Владимир Зеленский желательна "цель" для россиян.

"Несколько раз россиян готовили определенные операции по ликвидации Зеленского. Они серьезно это готовили, тщательно планировали, подготовительные мероприятия проводили, но в конце концов украинские службы работают достаточно эффективно, поскольку этого не произошло", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, Кирилл Буданов также заявил, что после поражения в войне, Россия захочет напасть повторно. Это может случиться десять лет спустя, за это время Украина должна подготовиться.

Также он подчеркнул, что Украина обязательно вернет Крым и к этому уже все готовится.