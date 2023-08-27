Буданов розповів, що станеться, якщо Україна не буде активно деокуповувати свої території

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: forbes.ua

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, чому так важливо для України активно деокуповувати території, вириваючи їх із лап РФ. За його словами, без активних дій ЗСУ російські окупанти можуть "хоч все життя" тримати оборону.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю "Крим реалії" (Радіо Свобода).

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"Тримати можуть довго, якщо ми не будемо проводити активні дії. Тримати можуть хоч все життя, повірте мені", — розповів Буданов.

За його словами, прорвати лінію оборони окупантів можна "тільки своєю кров’ю, іншого варіанту нема".

"Треба пробивати лінію оборони. Що, зрештою, зараз і робиться. Ті, хто каже, що можна придумати якийсь магічний спосіб — не можна, його не існує", — зазначив очільник ГУР.

Коментар Буданова щодо мобілізації в Росії

Буданов заявив, що Росія має лише людей, однак її військові запаси закінчилися.

"Окрім військового, в нього (Путіна. — Ред.) більше ніякого ресурсу нема. Економіки нема, військово-промислового комплексу теж нема, військові запаси вже вичерпані… Якщо в Росії все добре, ВПК нарощує потужність, запаси невичерпні, чому вони намагаються придбати боєприпаси в Північній Кореї, в Ірані, якщо у них всього достатньо? Тому що нема нічого. Вони вичерпали свій ресурс", — додав голова ГУР.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про захист росіянами тимчасово окупованого Криму. За його словами, півострів стає менш захищеним. Це дозволить Україні повернути Крим.

Також ми писали, що в Росії мають намір призвати на військову службу не менше 450 тисяч людей. Це свідчить про те, що загарбники продовжують зазнавати тяжких втрат у війні проти України, як зазначає Буданов.