Буданов рассказал, что произойдет, если Украина не будет активно деоккупировать свои территории

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: forbes.ua

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, почему так важно для Украины активно деокупировать территории, вырывая их из лап РФ. По его словам, без активных действий ВСУ российские оккупанты могут "хоть всю жизнь" держать оборону.

Об этом Буданов рассказал в интервью "Крым реалии" (Радио Свобода).

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"Держать могут долго, если мы не будем проводить активные действия. Держать могут хоть всю жизнь, поверьте мне", — рассказал Буданов.

По его словам, прорвать линию обороны оккупантов можно "только своей кровью, другого варианта нет".

"Надо пробивать линию обороны. Что, в конце концов, сейчас и делается. Те, кто говорит, что можно придумать какой-то магический способ — нельзя, его не существует", — отметил глава ГУР.

Комментарий Буданова насчет мобилизации в России

Буданов заявил, что у России есть только люди, однако ее военные запасы закончились.

"Кроме военного, у него (Путина. — Ред.) больше никакого ресурса нет. Экономики нет, военно-промышленного комплекса тоже нет, военные запасы уже исчерпаны… Если в России все хорошо, ВПК наращивает мощность, запасы неисчерпаемы, почему они пытаются приобрести боеприпасы в Северной Корее, в Иране, если у них всего достаточно? Потому что нет ничего. Они исчерпали свой ресурс", — добавил глава ГУР.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о защите россиянами временно оккупированного Крыма. По его словам, полуостров становится менее защищенным. Это позволит Украине вернуть Крым.

Также мы писали, что в России намерены призвать на военную службу не менее 450 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что захватчики продолжают нести тяжелые потери в войне против Украины, как отмечает Буданов.