Мобілізують 450 тисяч осіб: Буданов розповів про призовну кампанію в РФ

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: Українська правда

В Росії мають намір призвати на військову службу не менше 450 тисяч людей. Це свідчить про те, що загарбники продовжують зазнавати тяжких втрат у війні проти України

Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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Загарбники ніколи не припиняли мобілізацію

"Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація". Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, щодо призову додатково 450 тисяч", — сказав він.

Очільник ГУР звернув увагу на те, що прагнення мобілізувати стільки людей свідчить про значні втрати, яких зазнають загарбники.

"Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде", — задав риторичне питання Буданов.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських окупантів. За його словами, для цього знадобиться проведення наземної операції.

Додамо, що 24 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку в Криму. У мережі показали, як вони виконували бойову задачу.