Будов рассказал, при каком условии можно вести переговоры с РФ

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: ABC NEWS

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Кирилл Буданов , поделился своим мнением об условиях, при которых можно вести переговоры с Российской Федерацией. Он считает, что это возможно только после выхода на границы 1991 года.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью ВВС.

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Буданов подчеркнул, что даже в случае возвращения Украиной своих территорий конфликт с Россией не завершится полностью. Он считает, что выйти на границы 1991 поможет завершить эту войну, хотя напряженная ситуация на границах будет и после этого.

"Война закончится. Она завершится на этом. То, что у нас будет определенный промежуток времени — возможно, большой. Напряженная ситуация на границах после этого? Будет. Но фактически война завершится", — считает Буданов.

О возможности переговоров с РФ главный разведчик Украины отметил, что это возможно только после того, как Украина выйдет на границы 1991 года.

"То, что будут попытки что-то сделать снова — так будут. Это нормально. Россия хочет нас уничтожить, мы не хотим, чтобы нас уничтожали. У нас не сходятся, как говорится, прихоти, понимаете? Поэтому этот конфликт будет постоянно появляться, затихать, снова появляться и так далее", — объяснил Буданов.

По мнению главы ГУР, Украина не проиграет в этой войне, и он уверяет, что "армагеддон не произойдет". Он призвал упомянуть историю, где в критические моменты всегда находится решение.

Буданов также подчеркнул, что прогнозы относительно завершения конфликта уже не столь оптимистичны, однако Украина не отступит в борьбе.

"Как всегда, в последний момент что-нибудь придумаем", — заключил глава ГУР.

Напомним, что начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украине предстоит сложная ситуация с середины мая. Ведь российские захватчики будут проводить комплексную операцию.

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