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ГУР вже дихає в потилицю Путіну: Буданов заявив про джерела в кабінетах

14 липня 2023 11:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ГУР вже дихає в потилицю Путіну: Буданов заявив про джерела в кабінетах
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що має джерела, близькі до російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, розвідка знає, що відбувається у Кремлі.

Про це Кирило Буданов сказав для Reuters.

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Джерела в найближчих кабінетах до Путіна

За словами Буданова, Україна діє зовсім по-іншому в інформаційній війні, яка розпочалася в 2022 році. Він наголосив, що росіяни програють.

Начальник ГУР МО зазначив, що українська розвідка чудово знає свого противника. 

За його словами, ГУР перехоплювала опитування, проведене Міністерством внутрішніх справ Росії, яке, показало, що ватажок найманців Євген Пригожин має підтримку всередині РФ.

Він також нагадав, що точно передбачив повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну ще до 24 лютого 2022 року.

"У нас є свої джерела. У найближчих кабінетах до Путіна, так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", — каже Буданов.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України розпочали контрнаступ минулого місяця. Він продовжується і обов'язково буде успішним. 

Також ми писали, Буданов говорив, що росіяни не хочуть воювати в Україні. Тому смерть президента Російської Федерації Володимира Путіна, який прагне продовжувати військові дії, позитивно вплине на ситуацію.

Додамо, Буданов вперше розповів, як пережив свою "загибель", про яку постійно говорили росіяни. За його словами, у діях громадян РФ не можна знайти логіку.

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