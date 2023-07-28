Буданов ответил, когда ВСУ дойдут до Крыма и есть ли угроза с Беларуси

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов на брифинге. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вскоре временно оккупированный Крым будет освобожден. Также он рассказал, что угрозы с Беларуси от частной военной компании "Вагнер" не стоит ожидать.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Когда ВСУ освободят Крым и есть ли опасность от Беларуси

Так, на вопрос, когда ВСУ освободят Крым, Буданов ответил достаточно лаконично.

"Скоро", — подчеркнул глава ГУР.

Несмотря на то, что точной даты, когда это произойдет, он не назвал, однако утверждает, что это будет скоро.

Буданов назвал угрозу из Беларуси нереальной и заверил, что расположение "вагнеровцев" на ее территории никак не влияет на Силы обороны Украины.

Также, по словам главы ГУР, количественное увеличение сил оккупантов не зафиксировано.

"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно восполнять понесенные ими потери", — добавил он.

Напомним, что в ГУР призывают украинцев доверять только официальным источникам информации. Ведь сейчас активизировалось множество ложных страниц в разных соцсетях.

Также мы сообщали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у него есть источники, близкие к российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, разведка знает, что происходит в Кремле.