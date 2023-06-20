Буданов высмеял фейки россиян о его смерти

Глава украинской разведки Кирилл Буданов. Фото: google

Генерал-майор и глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с иронией ответил на фейки, распространяемые российскими СМИ о его предполагаемой "смерти/ранении/коме". При этом Буданов сказал, что в Украине создается "спецотряд бессмертных".

Об этом сообщает ГУР.

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Буданов, в интервью Kyiv Post нарисовал карикатурный образ нового "спецотряда бессмертных командующих" в Украине. В его состав вошли такие исторические личности, как Валерий Залужный, Степан Бандера, Симон Петлюра и Иван Мазепа.

"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих — Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Отряд бессмертных будет ночью приходить в сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", — сказал Буданов.

Генерал-майор заметил, что данный воображаемый спецотряд бессмертных обеспечивает гарантию создания нервного и истерического рабочего климата для россиян и их информационных работников.

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, что недавно российские пропагандисты придумали очередной фейк. Они заявили, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов находится в коме после обстрела. В Германии уже опровергли эту информацию.

Также мы писали, что в украинской разведке уже отреагировали на очередной фейк РФ. Глава разведки Кирилл Буданов радуется новым фейкам о себе и они даже поднимают ему настроение.