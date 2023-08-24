"Буде наземна операція": Буданов розповів про майбутнє звільнення Криму

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських окупантів. За його словами, для цього знадобиться проведення наземної операції.

Про це Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону.

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Буданов розповів, що важливість спецоперації із висадкою розвідників в Криму полягала у тому, щоб люди повірили в перемогу.

"Щоб згадали і повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їх не за горами, що про них ніхто не забув. І коли проводяться певні удари по Криму, то цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення додому. Скоро всі дочекаються повернення додому", — наголосив він.

Керівник ГУР зазначив, що війна буде продовжуватися до повної перемоги України, а також встановлення контролю над всією нашою територією станом на 1991 рік. За словами Буданова, іншого шляху, окрім повернення українських територій, немає.

"Який це буде варіант — питання абсолютно не до мене. Єдине, що можу сказати, що без використання сил нічого тут зробити нереально", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку в Криму. У мережі показали, як вони виконували бойову задачу.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ми здатні вразити противника в будь-якій точці тимчасово окупованого Криму.

Додамо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.