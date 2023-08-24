"Будет наземная операция": Буданов рассказал о будущем освобождении Крыма

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина обязательно освободит Крым от российских оккупантов. По его словам, для этого потребуется проведение наземной операции.

Об этом Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона.

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Буданов рассказал, что важность спецоперации с высадкой разведчиков в Крыму заключалась в том, чтобы люди поверили в победу.

"Чтобы вспомнили и поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их не за горами, что о них никто не забыл. И когда проводятся определенные удары по Крыму, то этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение домой. Скоро все дождутся возвращения домой", — подчеркнул он.

Руководитель ГУР отметил, что война будет продолжаться до полной победы Украины, а также установления контроля над всей нашей территорией по состоянию на 1991 год. По словам Буданова, другого пути, кроме возвращения украинских территорий, нет.

"Какой это будет вариант — вопрос абсолютно не ко мне. Единственное, что могу сказать, что без использования сил ничего здесь сделать нереально", — добавил он.

Напомним, сегодня, 24 августа, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины совершили высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас мы способны поразить противника в любой точке временно оккупированного Крыма.

Добавим, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупацию. Однако есть и те, кто этого боится.