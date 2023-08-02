Будет тяжело: в Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ

ВСУ продолжают контрнаступление. Фото: atlanticcouncil.org

Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед Сил обороны Украины в рамках контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и продолжительная борьба.

Об этом сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге во вторник. Его цитирует " Европейская правда ".

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По словам Райдера, в США продолжают наблюдать, как украинское контрнаступление "продвигается вперед". Там добавили, что для ВСУ это будет тяжелая борьба.

Перспективы контрнаступления ВСУ

Генерал отметил комментарии министра обороны США Ллойда Остина, что "это будет марафон, а не спринт". Он подчеркнул, что Вашингтон "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"И потому мы снова сосредоточимся на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что когда у ВСУ возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддержать", — отметил Райдер.

Ранее мы сообщали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины постепенно подходит к той точке, когда можно более или менее уверенно говорить об успехе ВСУ.