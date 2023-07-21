"Буде відповідь": Зеленський розповів про наслідки російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів про російські обстріли та пошкодження. За його словами, лише абсолютне зло може завдавати таких ударів.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Російські обстріли

Зеленський розповів, що окупанти сьогодні вдарили по селищу Дружба Донецької області. Внаслідок чергової атаки РФ загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013 року народження.

Загарбники обстріляли також селище Гончарівське Чернігівської області. Вони вбили двох жінок. Наразі триває розбір завалів. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинок культури, школа та житлові будинки. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих людей.

За словами українського лідера, російські дрони й ракети знову били по Одесі, по південних районах. Від початку цього тижня на території Одеської області від російських атак постраждали понад 20 людей, у тому числі двоє дітей.

"Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, іще більше енергії заради перемоги, іще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання — буде", — додав Зеленський.

Нагадаємо, протягом періоду з 17-21 липня Одеська область зазнала ракетно-дронових атак з боку російських терористів. В результаті чого 21 людина постраждала, з них 14 осіб були госпіталізовані до лікарень міста та області, зокрема двоє дітей.

Також ми писали, що у п'ятницю, 21 липня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Додамо, у ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.