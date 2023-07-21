Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Будет ответ": Зеленский рассказал о последствиях российских обстрелов arrow

"Будет ответ": Зеленский рассказал о последствиях российских обстрелов

21 июля 2023 19:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Будет ответ": Зеленский рассказал о последствиях российских обстрелов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах и повреждениях. По его словам, лишь абсолютное зло может наносить такие удары.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

Читайте также:

Российские обстрелы

Зеленский рассказал, что оккупанты сегодня ударили по поселку Дружба Донецкой области. В результате очередной атаки РФ погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года рождения.

Захватчики обстреляли также поселок Гончаровское Черниговской области. Они убили двух женщин. Сейчас продолжается разбор завалов. В результате обстрела повреждены дом культуры, школа и жилые дома. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших людей.

По словам украинского лидера, российские дроны и ракеты снова били по Одессе, по южным районам. С начала этой недели на территории Одесской области от российских атак пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.

"Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме этого, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще больше стремления справедливости, справедливого наказания России за все преступления этой войны. И такое наказание — будет", — добавил Зеленский.

Напомним, в течение периода с 17-21 июля Одесская область подверглась ракетно-дроновым атакам со стороны российских террористов. В результате чего 21 человек пострадал, из них 14 человек были госпитализированы в больницы города и области, в том числе двое детей.

Также мы писали, что в пятницу, 21 июля, российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Повреждено здание местного дома культуры.

Добавим, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз