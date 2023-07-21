"Будет ответ": Зеленский рассказал о последствиях российских обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах и повреждениях. По его словам, лишь абсолютное зло может наносить такие удары.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Российские обстрелы

Зеленский рассказал, что оккупанты сегодня ударили по поселку Дружба Донецкой области. В результате очередной атаки РФ погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года рождения.

Захватчики обстреляли также поселок Гончаровское Черниговской области. Они убили двух женщин. Сейчас продолжается разбор завалов. В результате обстрела повреждены дом культуры, школа и жилые дома. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших людей.

По словам украинского лидера, российские дроны и ракеты снова били по Одессе, по южным районам. С начала этой недели на территории Одесской области от российских атак пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.

"Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме этого, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще больше стремления справедливости, справедливого наказания России за все преступления этой войны. И такое наказание — будет", — добавил Зеленский.

Напомним, в течение периода с 17-21 июля Одесская область подверглась ракетно-дроновым атакам со стороны российских террористов. В результате чего 21 человек пострадал, из них 14 человек были госпитализированы в больницы города и области, в том числе двое детей.

Также мы писали, что в пятницу, 21 июля, российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Повреждено здание местного дома культуры.

Добавим, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.