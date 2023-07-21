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Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині: що відомо

21 липня 2023 11:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині: що відомо
Наслідки удару по Чернігівській області. Фото: t.me/ok_pivnich1
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 21 липня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Про це повідомили в ОК "Північ".

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"Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.

скріншот

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Була загроза обстрілу балістичними ракетами. 

Згодом в Одеській області чутно вибухи. В Повітряних силах повідомили про пуски надзвукових ракет "Онікс".

Окрім того, у ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.

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