Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині: що відомо

Наслідки удару по Чернігівській області. Фото: t.me/ok_pivnich1

У п'ятницю, 21 липня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Про це повідомили в ОК "Північ".

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"Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Була загроза обстрілу балістичними ракетами.

Згодом в Одеській області чутно вибухи. В Повітряних силах повідомили про пуски надзвукових ракет "Онікс".

Окрім того, у ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.