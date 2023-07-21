Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині: що відомо
У п'ятницю, 21 липня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Пошкоджена будівля місцевого будинку культури.
Про це повідомили в ОК "Північ".
Обстріли Чернігівської області 21 липня
"Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Була загроза обстрілу балістичними ракетами.
Згодом в Одеській області чутно вибухи. В Повітряних силах повідомили про пуски надзвукових ракет "Онікс".
Окрім того, у ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.