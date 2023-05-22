"Будет хуже": Буданов звернувся до військових РФ

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців. Він наголосив, що вони можуть закінчити війну вже зараз.

Відео зі зверненням Кирила Буданова з'явилося на You-Tube каналі проєкту "Хочу жить".

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Звернення Буданова до росіян

"Я звертаюся до російських військових, яким пощастило вижити у штурмах та розбитих окопах, буде ще гірше. У вас є вибір: померти чи врятувати своє життя. В Україні діє державний проєкт "Хочу жити", який допомагає військовослужбовцям армії Росії", — сказав Буданов.

Начальник ГУР МО закликав окупантів здаватися в український полон. За його словами, підрозділи України вже вивели сотні російських солдатів за лінію фронту. Наразі всі вони перебувають у безпеці під наглядом Комітету Червоного хреста та мають триразове харчування, а також можливість дзвонити додому та навіть отримувати посилки.

Буданов розповів, що при цьому всі військові РФ оформляються як ті, що потрапили в полон у бою, тому їм продовжують нараховуватися і бойові, і зарплата.

До того ж росіяни мають вибір: пересидіти війну і повернутися додому або не повертатися до РФ взагалі.

"Ви можете закінчити війну вже зараз, не потрібно чекати поки вас уб'ють або важко ранять! Звертайтеся в проєкт "Хочу жити" і ми допоможемо витягнути вас з м'ясорубки, що насувається", — додав Буданов.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що в його оточенні немає російських агентів. Він зазначив, що в нашій країні вони досі є.