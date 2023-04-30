Як Україна буде карати росіян за воєнні злочини: відповідь Буданова

Очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Кожен окупант, який здійснив воєнні злочини проти людяності в Україні буде знайдений та знищений. Те, в якій частині світу він перебуває, не має значення.

Про це розповів очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

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"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", ― заявив Кирило Буданов.

Очільник української розвідки додав, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.

Дефекти окупаційної влади

Також начальник ГУР МО України повідомив, що нині держава-агресор прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання. За словами Кирила Буданова, нова структура, яку намагається створити РФ, матиме на меті поставити так звані ПВК під управління російського генерального штабу.



"Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності", — зазначив Кирило Буданов, підтвердивши, що нині Росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов розповів, що Україна наближається до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".