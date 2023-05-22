"Будет хуже": Буданов обратился к военным РФ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим. Он подчеркнул, что они могут закончить войну уже сейчас.

Видео с обращением Кирилла Буданова появилось на You-Tube канале проекта "Хочу жить".

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Обращение Буданова к россиянам

"Я обращаюсь к российским военным, которым удалось выжить в штурмах и разбитых окопах, будет еще хуже. У вас есть выбор: умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект "Хочу жить", который помогает военнослужащим армии России", — сказал Буданов.

Начальник ГУР МО призвал оккупантов сдаваться в украинский плен. По его словам, подразделения Украины уже вывели сотни российских солдат за линию фронта. Все они находятся в безопасности под наблюдением Комитета Красного креста и имеют трехразовое питание, а также возможность звонить домой и даже получать посылки.

Буданов рассказал, что при этом все военные РФ оформляются как попавшие в плен в бою, поэтому им продолжают начисляться и боевые, и зарплата.

К тому же у россиян есть выбор: пересидеть войну и вернуться домой или не возвращаться в РФ вообще.

"Вы можете закончить войну уже сейчас, не нужно ждать пока вас убьют или тяжело ранят! Обращайтесь в проект "Хочу жить" и мы поможем вытащить вас из надвигающейся мясорубки", — добавил Буданов.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в его окружении нет российских агентов. Он отметил, что в нашей стране они до сих пор есть.