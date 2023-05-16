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Буданов розповів, чи є в його оточенні російські агенти

16 травня 2023 22:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов розповів, чи є в його оточенні російські агенти
Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що в його оточенні немає російських агентів. Він зазначив, що в нашій країні вони досі є. 

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Різні люди". 

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Російські агенти в оточенні Буданова

Керівник ГУР МО поговорив про агентурну мережу противника. Він впевнений, що у його оточенні немає "кротів".

"У моєму точно немає", — наголосив Буданов.

Агенти Кремля в Україні

Буданов зазначив, що агентурна мережа ворога в Україні досі залишається. 

"А от потужність її — це багато в чому виявився міф. Людина, працюючи таксистом, проїжджає і фотографує машини за парканом і відправляє — це теж агент вважається. Але це трошки не те, про що люди зазвичай міркують і думають, коли говорять "агентура Кремля", — додав Буданов.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін має проблеми із забороненими речовинами. За його словами, президент РФ наркозалежний.

Також ми писали, що Буданов заявив, що Росія не здатна для реалізації спроби масштабного наступу на будь-якій території України. Путін втратив свій військо-політичний потенціал давно.

Додамо, начальник ГУР МО говорив, що кожен окупант, який здійснив воєнні злочини проти людяності в Україні буде знайдений та знищений. Те, в якій частині світу він перебуває, не має значення. 

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