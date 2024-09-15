Бої у Курській області — Сили оборони підірвали будівлі з окупантами

Будівля злетіла в повітря — Сили оборони вдарили по окупантах в Курській області
15 вересня 2024 15:42
Підрив будівлі з росіянами на Курщині. Фото: скриншот з відео
Українські бійці 116 окремої механізованої бригади Сил територіальної оборони підірвали у Курській області будівлі з окупантами. Для цього воїни використали бомби GBU-39.
Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" у неділю, 15 вересня, та показали відповідне відео.
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Зазначається, що внаслідок прицільного удару бійцями 116 ОМБр по окупантах на Курщині бомбами GBU-39, будівля з особовим складом ворога злетіла в повітря.
На відео видно, як після потужного удару будівля вибухає на сотні частин, а в небо здіймається величезний стовп чорного диму.
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