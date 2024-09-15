Бої у Курській області — Сили оборони підірвали будівлі з окупантами

Підрив будівлі з росіянами на Курщині. Фото: скриншот з відео

Українські бійці 116 окремої механізованої бригади Сил територіальної оборони підірвали у Курській області будівлі з окупантами. Для цього воїни використали бомби GBU-39.

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" у неділю, 15 вересня, та показали відповідне відео.

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Зазначається, що внаслідок прицільного удару бійцями 116 ОМБр по окупантах на Курщині бомбами GBU-39, будівля з особовим складом ворога злетіла в повітря.

На відео видно, як після потужного удару будівля вибухає на сотні частин, а в небо здіймається величезний стовп чорного диму.