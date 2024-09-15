Бои в Курской области — Силы обороны взорвали здания с оккупантами

Подрыв здания с россиянами на Курщине. Фото: скриншот с видео

Украинские бойцы 116-й отдельной механизированной бригады Сил территориальной обороны взорвали в Курской области здания с оккупантами. Для этого воины использовали бомбы GBU-39.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ" в воскресенье, 15 сентября, и показали соответствующее видео.

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Отмечается, что в результате прицельного удара бойцами 116 ОМБр по оккупантам на Курщине бомбами GBU-39, здание с личным составом врага взлетело в воздух.

На видео видно, как после мощного удара здание взрывается на сотни частей, а в небо взвивается огромный столб черного дыма.