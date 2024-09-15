Війна в Україні — прикордонники за допомогою дрона вполювали окупанта

Знищення окупанта. Фото: скриншот з відео

Прикордонники бригади "Помста" виявили та завдали смертоносного удару по російському окупанту на Куп'янському напрямку. За словами бійців, він мав антитепловізійну накидку, але вона йому не дуже допомогла.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі та бригаді "Помста" у неділю, 15 вересня, та показали відповідне відео.

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"Оператор дрона підрозділу "Aut nos aut nullus!" зафільмував доволі дивну поведінку окупанта поблизу Куп’янська на Харківщині. Не надто прикриваючись антитепловізорною накидкою, ворожий піхотинець спокійно прогулювався вздовж позицій російських окупаційних військ", — йдеться у повідомленні.

Бійці зазначили, що їхня реакція була моментальною та їхній бомбер завдав швидкого та смертоносного удару по ворогу.

Водночас у бригаді іронічно додали, що наразі невідомо, чи це було тестування балістичних якостей антитепловізорної накидки, чи спроба окупанта таким чином закінчити власне життя.