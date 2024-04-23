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США готують пакет військової допомоги Україні з рекордною вартістю — Reuters

23 квітня 2024 18:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
США готують пакет військової допомоги Україні з рекордною вартістю — Reuters
Американська РСЗВ HIMARS, передана як військова допомога Україні. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги Україні, вартістю в один мільярд доларів. Пакет буде першим після ще не підписаного законопроєкту про пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників на правах анонімності.

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США готують пакет допомоги Україні

Пакет допомоги включає:

  • транспортні засоби;
  • ПЗРК Stinger;
  • додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;
  • ПТРК TOW та Javelin
  • та іншу зброю та спорядження, яке можна використовувати на полі бою.

Військова допомога Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Литва оголосила про надання Україні пакета військової допомоги, направивши до країни бронетранспортери М577.

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України, куди увійшли далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Також міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про надання Україні зенітно-ракетних комплексів малої дальності. 

США
Ізраїль
військова допомога
Україна
війна в Україні

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