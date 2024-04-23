США готують пакет військової допомоги Україні з рекордною вартістю — Reuters

Американська РСЗВ HIMARS, передана як військова допомога Україні. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги Україні, вартістю в один мільярд доларів. Пакет буде першим після ще не підписаного законопроєкту про пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників на правах анонімності.

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Пакет допомоги включає:

транспортні засоби;

ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;

ПТРК TOW та Javelin

та іншу зброю та спорядження, яке можна використовувати на полі бою.

Військова допомога Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Литва оголосила про надання Україні пакета військової допомоги, направивши до країни бронетранспортери М577.

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України, куди увійшли далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Також міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про надання Україні зенітно-ракетних комплексів малої дальності.