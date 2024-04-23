Часть пакета помощи для Украины уже в Европе, — CNN

Американские солдаты грузят помощь Украине. Фото: телеканал CBC

Соединенные Штаты Америки заранее перебросили в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Читайте также:

США перебросили в Европу часть помощи для Украины

Как отмечается, такой подход должен сократить количество времени, необходимое для предоставления помощи Украине. По сообщению источника американских журналистов в правительстве, артиллерийские снаряды будут одной из первых составляющих помощи, которые будут доставлены на фронт.

"После пересечения границы чиновники в Киеве постараются как можно быстрее доставить оружие туда, где оно необходимо, но это по-прежнему будет серьезной логистической проблемой, учитывая огромное количество задействованной техники", — сообщает американский вещатель.

Журналисты канала подчеркнули, что Украина рассчитывает на то, что США в следующем пакете предоставят ряд зенитно-ракетных комплексов для усиления противовоздушной обороны городов, а также дополнительный боекомплект для тяжелых ЗРК Patriot.

Напомним, ранее мы сообщали, что США готовят пакет военной помощи Украине стоимостью в один миллиард долларов. Пакет будет первым после еще не подписанного законопроекта о помощи Украине и Израилю.

В то же время, в правительстве Германии давят на Белый дом и Пентагон, чтобы Штаты направили в Украину по крайней мере еще один тяжелый зенитно-ракетный комплекс Patriot ради усиления ПВО, поскольку Россия усиливает шквал ракетных ударов.