Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Німеччина тисне на США заради передачі Україні принаймні одного ЗРК Patriot arrow

Німеччина тисне на США заради передачі Україні принаймні одного ЗРК Patriot

23 квітня 2024 16:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Німеччина тисне на США заради передачі Україні принаймні одного ЗРК Patriot
Важкий ЗРК Patriot. Фото: оф.сайт НАТО
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В уряді Німеччини чинять політичний тиск на США, аби Білий дім та Пентагон направили в Україну принаймні ще один важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot. Це рішення зумовлено допомогою у посиленні ППО, оскільки Росія посилює шквал ракетних ударів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Німеччина просить США дати Patriot

Тиск Берліну на Вашингтон прагне змусити партнерів з НАТО та ЄС посилити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони. Цього тижня Німеччина також зробить відповідне звернення до Франції та Італії.

Заклик Шольца відправити більше Patriot та інших ЗРК в Україну спирається на останні ракетні удари, які зруйнували частини енергетичної інфраструктури України. Минулого тижня канцлер заявив, що Німеччина надасть третю батарею важких ЗРК, і інші шість мають бути доправлені з інших країн ЄС. Інші комплекси, які просить Берлін у союзників Києва, — SАМР/T, NASAMS та Hawk, IRIS-T, запчастини та деталі до них.

Посилення ППО для України — останні новини

Нагадаємо, раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що його країна передасть Україні засоби ППО малої дальності.

Готовність надати Києву важкі ЗРК висловив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.

Також ми писали, що керівник німецької компанії Diehl Defence Гельмут Раух анонсував передачу Україні додаткових систем ППО IRIS-T. 

США
Німеччина
Україна
ППО
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри