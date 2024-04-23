Німеччина тисне на США заради передачі Україні принаймні одного ЗРК Patriot

Важкий ЗРК Patriot. Фото: оф.сайт НАТО

В уряді Німеччини чинять політичний тиск на США, аби Білий дім та Пентагон направили в Україну принаймні ще один важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot. Це рішення зумовлено допомогою у посиленні ППО, оскільки Росія посилює шквал ракетних ударів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Тиск Берліну на Вашингтон прагне змусити партнерів з НАТО та ЄС посилити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони. Цього тижня Німеччина також зробить відповідне звернення до Франції та Італії.

Заклик Шольца відправити більше Patriot та інших ЗРК в Україну спирається на останні ракетні удари, які зруйнували частини енергетичної інфраструктури України. Минулого тижня канцлер заявив, що Німеччина надасть третю батарею важких ЗРК, і інші шість мають бути доправлені з інших країн ЄС. Інші комплекси, які просить Берлін у союзників Києва, — SАМР/T, NASAMS та Hawk, IRIS-T, запчастини та деталі до них.

Посилення ППО для України — останні новини

Нагадаємо, раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що його країна передасть Україні засоби ППО малої дальності.

Готовність надати Києву важкі ЗРК висловив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.

Також ми писали, що керівник німецької компанії Diehl Defence Гельмут Раух анонсував передачу Україні додаткових систем ППО IRIS-T.