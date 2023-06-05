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Часть украинских пилотов отправилась на обучение в Британию

5 июня 2023 19:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Британию отправились первые группы украинских пилотов на обучение
Украинских пилотов научат управлять истребителями. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из Украины в Британию отправились первые группы пилотов. Там их будут учить руководить западными истребителями.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Подробности

На своей странице в Telegram политик рассказал, что провел встречу с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клэверли. Они говорили о вооруженной поддержке, восстановлении страны и интеграции в НАТО.

К тому же Шмыгаль поблагодарил за поддержку и "готовность учить наших пилотов".

"Благодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", — написал премьер.

Что известно об обучении

Ранее Британия сообщала, что у нее нет американских истребителей F-16, которые просит Украина. В то же время власти отметили, что готовы обучать украинских пилотов.

Итак, защитники пройдут базовую подготовку. Это позволит им передавать и развивать свои навыки в области управления западными истребителями.

Напомним, ранее мы писали, будут ли ВСУ использовать F-16 во время летнего контрнаступления.

Также добавить, что в Минобороны рассказали, сколько F-16 нужно Украине для деоккупации территорий.

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