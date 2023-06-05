В Британию отправились первые группы украинских пилотов на обучение

Украинских пилотов научат управлять истребителями. Фото: Reuters

Из Украины в Британию отправились первые группы пилотов. Там их будут учить руководить западными истребителями.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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На своей странице в Telegram политик рассказал, что провел встречу с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клэверли. Они говорили о вооруженной поддержке, восстановлении страны и интеграции в НАТО.

К тому же Шмыгаль поблагодарил за поддержку и "готовность учить наших пилотов".

"Благодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", — написал премьер.

Что известно об обучении

Ранее Британия сообщала, что у нее нет американских истребителей F-16, которые просит Украина. В то же время власти отметили, что готовы обучать украинских пилотов.

Итак, защитники пройдут базовую подготовку. Это позволит им передавать и развивать свои навыки в области управления западными истребителями.

Напомним, ранее мы писали, будут ли ВСУ использовать F-16 во время летнего контрнаступления.

Также добавить, что в Минобороны рассказали, сколько F-16 нужно Украине для деоккупации территорий.