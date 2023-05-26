У Міноборони розповіли, скільки F-16 потрібно Україні для деокупації територій

Винищувач F-16. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

Українським військовим потрібно близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цього вистачить для звільнення тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Міноборони України.

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"Чотири ескадрильї F16 (48 літаків) — це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", — йдеться у повідомленні.

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023

Нагадаємо, у військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, як президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.

Також ми писали, що українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

Додамо, Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які відбуватимуться після початку загального контрнаступу.