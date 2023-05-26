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У Міноборони розповіли, скільки F-16 потрібно Україні для деокупації територій

26 травня 2023 15:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони розповіли, скільки F-16 потрібно Україні для деокупації територій
Винищувач F-16. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українським військовим потрібно близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цього вистачить для звільнення тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Міноборони України.

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"Чотири ескадрильї F16 (48 літаків) — це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у військово-повітряних силах США заявили, що на поставку винищувачів F-16 знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Це сталось після того, як президент США Джо Байден підтримав спільне навчання українських пілотів.

Також ми писали, що українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

Додамо, Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які відбуватимуться після початку загального контрнаступу.

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