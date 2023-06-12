В Криму окупанти посилюють контроль за об'єктами і населенням

Російський окупаційний блокпост в Криму. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська та спецслужби посилили контроль за населенням анексованого Криму. Окупанти перевіряють документи і смартфони у мешканців Кримського півострова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Блокпости на Кримському мосту

За наявною інформацією, російські окупанти останнім часом посилили заходи контролю на території окупованого з 2014 року Кримського півострова.

Причиною є активізація українського підпілля в Криму.

Під особливий контроль окупанти взяли збудований ними після анексії Автономної Республіки Крим міст через Керченську протоку.

Тотальні перевірки

Там, а також на інших блокпостах на півострові, чи навіть просто на вулиці, окупанти ретельно перевіряють усі документи та транспортні засоби.

Крім того, загарбники передивляються:

історію браузера на телефоні;

підписки у Telegram та Viber.

Крім того, російські окупанти перевіряють наявність на телефоні VPN-сервісів, які дозволяють заходити на заборонені в Росії та на окупованих територіях українські сайти.

Нагадаємо, що 11 червня у Криму стався вибух на залізниці, що могло спричинити посилення контролю з боку окупантів.