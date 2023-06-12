В Криму окупанти посилюють контроль за об'єктами і населенням
Російські окупаційні війська та спецслужби посилили контроль за населенням анексованого Криму. Окупанти перевіряють документи і смартфони у мешканців Кримського півострова.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Блокпости на Кримському мосту
За наявною інформацією, російські окупанти останнім часом посилили заходи контролю на території окупованого з 2014 року Кримського півострова.
Причиною є активізація українського підпілля в Криму.
Під особливий контроль окупанти взяли збудований ними після анексії Автономної Республіки Крим міст через Керченську протоку.
Тотальні перевірки
Там, а також на інших блокпостах на півострові, чи навіть просто на вулиці, окупанти ретельно перевіряють усі документи та транспортні засоби.
Крім того, загарбники передивляються:
- історію браузера на телефоні;
- підписки у Telegram та Viber.
Крім того, російські окупанти перевіряють наявність на телефоні VPN-сервісів, які дозволяють заходити на заборонені в Росії та на окупованих територіях українські сайти.
Нагадаємо, що 11 червня у Криму стався вибух на залізниці, що могло спричинити посилення контролю з боку окупантів.