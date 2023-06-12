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В Криму окупанти посилюють контроль за об'єктами і населенням

12 червня 2023 13:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Криму окупанти посилюють контроль за об'єктами і населенням
Російський окупаційний блокпост в Криму. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська та спецслужби посилили контроль за населенням анексованого Криму. Окупанти перевіряють документи і смартфони у мешканців Кримського півострова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За наявною інформацією, російські окупанти останнім часом посилили заходи контролю на території окупованого з 2014 року Кримського півострова.

Причиною є активізація українського підпілля в Криму.

Під особливий контроль окупанти взяли збудований ними після анексії Автономної Республіки Крим міст через Керченську протоку.

Тотальні перевірки

Там, а також на інших блокпостах на півострові, чи навіть просто на вулиці, окупанти ретельно перевіряють усі документи та транспортні засоби.

Крім того, загарбники передивляються:

  • історію браузера на телефоні;
  • підписки у Telegram та Viber.

Крім того, російські окупанти перевіряють наявність на телефоні VPN-сервісів, які дозволяють заходити на заборонені в Росії та на окупованих територіях українські сайти.

Нагадаємо, що 11 червня у Криму стався вибух на залізниці, що могло спричинити посилення контролю з боку окупантів.

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