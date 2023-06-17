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Ждут контрнаступление ВСУ: в Крыму оккупанты начинают активно рыть окопы

17 июня 2023 15:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ждут контрнаступление ВСУ: в Крыму оккупанты начинают активно рыть окопы
Спутниковый снимок. Фото: "Схемы"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Журналисты "Крым.Реалии" и "Схем" получили в свое распоряжение спутниковые снимки от Planet Labs, где можно увидеть многие линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Новые окопы вырыты россиянами в четырех местах.

Соответствующие видео опубликовали "Схемы" в телеграмм-канале.

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Окопы были обнаружены возле села Филатовка, КПВВ "Армянск", города Красноперекопска и в Джанкойском районе. Эксперты отмечают, что это показывает, что оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Большинство окопов сделаны российской армией уже после ее отступления из Херсона. На снимках можно увидеть, как русские солдаты строят фортификационные сооружения возле деревень или в самих населенных пунктах.

Журналист-расследователь из Крыма Евгений Лешан говорит, что это обычная практика для армии РФ.

"Россияне никогда не относились к человеческой жизни как к ценности, тем более к жизням крымчан, которых они всегда держали как заложников. Поэтому — да, эти люди в опасности, население этих сел — в опасности. Ведь если будут идти боевые действия, то россияне фактически используют их в качестве щита", — объяснил журналист.

Напомним, ранее в Крыму  заявили о массированной дроновой атаке на полуостров. Несмотря на успешную работу российской ПВО, коллаборанты признали факт взрыва в одном из районов Крыма.

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