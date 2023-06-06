Чехія ремонтуватиме танки Т-64 для ЗСУ спільно з "Укроборонпромом"

Танк Т-64. Фото: Wikipedia

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

"Укроборонпром" уклав контракт з чеським з чеським державним підприємством VOP CZ на ремонт танків Т-64 радянського виробництва від лютого цього року. Роботи на військовому ремонтому заводі у Новоїчині розпочнуться вже незабаром.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Чехії.

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Точну кількість танків Т-64, які будуть відремонтовані на чеському заводі, не повідомляють з міркувань безпеки, адже всі ці машини поїдуть одразу на фронт. Однак відомо, що всіх їх планують відремонтувати вже до кінця 2023 року.

"Для VOP CZ це чудова можливість відремонтувати техніку, яка потім піде прямо на фронт", — сказав директор чеської компанії Марек Шпок.

За словами Марека Шпока, ці танки потребують повного демонтажу, заміни запчастин та повного відновлення боєздатності, адже ці машини простояли на зберігання десятки років.

"Танки будуть оснащені засобами оптичної системи спостереження, покращеним зв'язком тощо", — пояснює Шпок, додаючи, що всі роботи проводитимуться за безпосередньої участі української сторони та під наглядом наших експертів.

"Чеська Республіка підтримує і буде підтримувати Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо необхідні військові матеріали, тренуємо українських солдатів, а тепер ще й допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички у навчанні та ремонті, а також отримуємо безцінний бойовий досвід від українців", — сказала міністр оборони Чехії Яна Черночова.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв висловив вдячність чеським колегам та віру у перспективу цієї співпраці.

"Співпраця загалом включає виробництво військової техніки, збільшення виробництва боєприпасів різних калібрів (як на існуючих потужностях, так і новостворених на захищених майданчиках), розвиток сервісних вузлів для обслуговування та ремонту зенітного озброєння, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів", — зазначив Гусєв.

Нагадаємо, раніше "Укроборонпром" уклала угоду про співпрацю з німецькою компанією Rheinmetall. Співпраця полягатиму у технічному обслуговуванні і ремонті броньованої техніки, переданої Україні.