Укроборонпром показав відремонтовану техніку, яка знову поїде на фронт

Ремонт бронетехніки Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська оборонна промисловість показала кадри, як ремонтується військові техніка, яка "пережила" тяжкий бій на фронті. В Укроборнпромі це називають "оборонною ювеліркою".

Про це повідомляє Українська оборонна промисловість.

Читайте також:

Відремонтована техніка

"На фото "ДО" ви бачите техніку, якою ми приймаємо її в ремонт; на фото "ПІСЛЯ" – якою вона виходить від нас у бойові підрозділи. Не інакше як ювелірна робота наших співробітників, без перебільшення героїв оборонки", — написали в Укроборонпромі.

Український оборонпром показав, як який вид має відремонтована військова техінка. Фото: Укроборонпром

Український оборонпром показав, як який вид має відремонтована військова техінка. Фото: Укроборонпром

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, російські терористи намагались вчергове обстріляти територію України. У ніч проти 1 червня РФ випустила по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Українські сили ППО збили усі 10 ракет.

Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Також у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет.