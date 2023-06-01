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Укроборонпром показав відремонтовану техніку, яка знову поїде на фронт

1 червня 2023 14:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Укроборонпром показав відремонтовану техніку, яка знову поїде на фронт
Ремонт бронетехніки Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Українська оборонна промисловість показала кадри, як ремонтується військові техніка, яка "пережила" тяжкий бій на фронті. В Укроборнпромі це називають "оборонною ювеліркою".

Про це повідомляє Українська оборонна промисловість.

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"На фото "ДО" ви бачите техніку, якою ми приймаємо її в ремонт; на фото "ПІСЛЯ" – якою вона виходить від нас у бойові підрозділи. Не інакше як ювелірна робота наших співробітників, без перебільшення героїв оборонки", — написали в Укроборонпромі.

 

Український оборонпром показав, як який вид має відремонтована військова техінка. Фото: Укроборонпром
Український оборонпром показав, як який вид має відремонтована військова техінка. Фото: Укроборонпром

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, російські терористи намагались вчергове обстріляти територію України. У ніч проти 1 червня РФ випустила по Києву 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Українські сили ППО збили усі 10 ракет.

Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Також у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет.

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