Чехия будет ремонтировать танки Т-64 для ВСУ совместно с "Укроборонпромом"

Танк Т-64. Фото: Wikipedia

Мария Кагал Редактор международного отдела

"Укроборонпром" заключил контракт с чешским государственным предприятием VOP CZ на ремонт танков Т-64 советского производства с февраля этого года. Работы на военном ремонтном заводе в Новойчине начнутся уже в скором времени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Чехии.

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Точное количество танков Т-64, которые будут отремонтированы на чешском заводе, не сообщают по соображениям безопасности, ведь все эти машины отправятся сразу на фронт. Однако известно, что все их планируют отремонтировать уже к концу 2023 года.

"Для VOP CZ это отличная возможность отремонтировать технику, которая потом уйдет прямо на фронт", — сказал директор чешской компании Марек Шпок.

По словам Марека Шпока, эти танки нуждаются в полном демонтаже, замене запчастей и полном восстановлении боеспособности, ведь эти машины простояли на хранение десятки лет.

"Танки будут оснащены средствами оптической системы наблюдения, улучшенной связью и т.д.", — объясняет Шпок, добавляя, что все работы будут проводиться при непосредственном участии украинской стороны и под наблюдением наших экспертов.

"Чехия поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем необходимые военные материалы, тренируем украинских солдат, а теперь еще и помогаем с ремонтом украинской техники. Мы предлагаем свои знания и навыки в обучении и ремонте, а также получаем бесценный боевой опыт от украинцев", — сказала министр обороны Чехии Яна Черночева.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев выразил благодарность чешским коллегам и веру в перспективу этого сотрудничества.

"Сотрудничество в целом включает производство военной техники, увеличение производства боеприпасов различных калибров (как на существующих мощностях, так и вновь на защищенных площадках), развитие сервисных узлов для обслуживания и ремонта зенитного вооружения, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров", — отметил Гусев.

Напомним, ранее "Укроборонпром" заключило соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией Rheinmetall. Сотрудничество будет состоять в техническом обслуживании и ремонте бронированной техники, переданной Украине.